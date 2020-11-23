В Фонде поддержки и защиты прав соотечественников новый руководитель

У Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, - новый руководитель. Как сообщается на официальном сайте организации, на должность исполнительного директора назначен Александр Удальцов, с 2013 по 2020 год - чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Литве.

Некоммерческая организация Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, создана Указом президента Российской Федерации и приступила к работе с 1 января 2012 года. Учредителями фонда являются МИД России и федеральное агентство Россотрудничество.

Целью фонда является оказание российским соотечественникам всесторонней правовой и иной необходимой поддержки в случаях нарушения их прав, свобод и законных интересов в соответствии с нормами международного права. Фонд осуществляет свою деятельность во имя развития демократии, социальной справедливости, уважения прав и свобод человека и национальных меньшинств, совершенствования отношений между человеком и обществом, между человеком и государством.