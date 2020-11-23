Погода
$ 84.65 - 84.90
€ 99.90 - 101.35

В Фонде поддержки и защиты прав соотечественников новый руководитель

158  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

У Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, - новый руководитель. Как сообщается на официальном сайте организации, на должность исполнительного директора назначен Александр Удальцов, с 2013 по 2020 год - чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Литве.

Некоммерческая организация Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, создана Указом президента Российской Федерации и приступила к работе с 1 января 2012 года. Учредителями фонда являются МИД России и федеральное агентство Россотрудничество.

Целью фонда является оказание российским соотечественникам всесторонней правовой и иной необходимой поддержки в случаях нарушения их прав, свобод и законных интересов в соответствии с нормами международного права. Фонд осуществляет свою деятельность во имя развития демократии, социальной справедливости, уважения прав и свобод человека и национальных меньшинств, совершенствования отношений между человеком и обществом, между человеком и государством.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/394368
Теги:
Россия, соотечественники, Помощь
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  