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Дети с инвалидностью ждут новогоднего чуда

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- Надежда Хохлова
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Мария Небога вновь ищет снегурочек, которые поздравят с Новым годом "особенных" деток. Этой доброй традиции уже три года, в ее копилке - четыреста исполненных желаний. В этом году их станет еще больше.

Дети с инвалидностью ждут новогоднего чуда не меньше, чем обычные ребятишки. Но их родители не всегда в состоянии исполнить мечту ребенка, ведь им приходится выбирать между подарками и лекарствами. Выбор в данном случае очевиден. И Мария Небога знает это очень хорошо: последние двенадцать лет Маша борется за жизнь и здоровье тяжелобольной дочери Дарьи. За это время истрачены десятки тысяч долларов - просто для того, чтобы Даша сейчас была жива.

Вся жизнь для них - борьба. И для других "особенных" родителей тоже. Но в преддверии Нового года даже в такой суровой реальности должно быть место чуду. И его так ждут дети, которые заперты в своих квартирах и выезжают зимой из них только в больницу или на реабилитацию. Но это новогоднее волшебство не приходит само по себе, его нужно организовывать, и этим сейчас занимается Мария. На фейсбук–странице "Ищем Аяз–Кыз для "особенного" ребенка" она публикует фото и анкеты ребятишек, где вкратце рассказывает о них.

Вот, к примеру, Айбике. Ей 4 года. У девочки спастическая диплегия, самостоятельно стоять и ходить она не может. Айбикешка мечтает о кукле "Бэби борн", но стоит эта игрушка, как месячный запас лекарств.

А у Бексултановой Жасмин - тяжелая форма ДЦП, да еще и гиперкинезы. Это повреждение мозга вызывает судороги, при которых ребенка "скручивает" в неестественных позах. После них у девочки болит все тело. Жасмин любит игрушки, но с ее заболеванием ей можно "общаться" только с мягкими пушистыми зверушками. Она так мечтает о розовом пони.

Есть в альбоме и другие анкеты. Например, как у трехлетней Айгуль. У нее детский церебральный паралич и тяжелое расстройство кроветворной системы - лейкодестрофия. Сейчас малышка находится в первом детском хосписе. Ее мама просит в подарок удобную детскую курточку, чтобы она могла выносить Айгуль на прогулку.

- Эта акция - не способ поправить материальное положение семьи. Ее задача именно в том, чтобы подарить детям радость общения и ощущение приближающегося праздника. Увы, тяжелая болезнь отбирает у наших детей даже такие простые вещи, как прогулки, общение с друзьями, радостные утренники. Поэтому новогодние подарки становятся для них единственным символом доброго праздника. И я очень прошу добрых волшебников, чтобы они подходили к их вручению с душой и очень ответственно. Главное, не опоздать с подарком и не подарить его заранее, чисто формально, - убедительно просит Мария.

Альбом с новыми фотоанкетами находится на фейсбук–странице "Ищем Аяз–Кыз для "особенного" ребенка" и называется "Наши детки–2021". Он будет заполняться в течение всего декабря - по мере "нахождения" снегурочек и добрых волшебников. Присоединяйтесь к этой доброй и важной акции!

Если не можете найти страничку, напишите Марии на WhatsApp + 996 (555) 11–61–92 (пожалуйста, не звоните, Мария не всегда может ответить на голосовой вызов).


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URL: https://www.vb.kg/394371
Теги:
дети, инвалиды, Новый год, Помощь
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