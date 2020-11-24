Жена актера Михаила Ефремова подает на развод

Софья Кругликова, супруга актера Михаила Ефремова, решила подать на развод после почти 20 лет брака, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на некоего близкого друга артиста.

По его версии, Кругликова не смогла простить мужу "измену с актрисой Дарьей Белоусовой". В июне Ефремова уличили в близкой связи с 36-летней актрисой Дарьей Белоусовой. Именно в ее квартире в Казарменном переулке он и находился после смертельной аварии. По словам соседей, Ефремов посещал квартиру Белоусовой с осени 2019 года. Связь она тщательно скрывала, а также оберегала от посторонних свою личную жизнь. Все страницы актрисы в соцсетях закрыты, на светские мероприятия она не ходит и интервью не дает.

Друг семьи отметил, что для Ефремова "это станет ударом, актом предательства".

Кроме того, пока Ефремов отбывает срок в тюрьме, имущество легче поделить.

Если собрать все накопления, недвижимость и прочее, набежит очень приличная сумма. Десятки, если не сотни миллионов рублей. Сейчас все это находится во владении Софьи, - пояснил собеседник издания.

Ефремов осужден на 7,5 года за ДТП, в котором погиб водитель фургона Сергей Захаров.