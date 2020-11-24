Еще один вдохновляющий мурал от художников DOXA. Теперь в Арстанбапе

В селе Арстанбап Джалал-Абадской области появился еще один вдохновляющий мурал от художников DOXA в рамках проекта TaasirLink. На стене здания изображено панно со школьниками, основной посыл которого "Совместные усилия приводят к положительным результатам!".

"Мы проводили молодёжный социальный проект, направленный на развитие проактивности, колоборации, критического мышления и любви к своему селу. Работа выполняется художниками DOXA в 6 локациях: Нариман, Бек-Абад, Арстанбап, Алля-Анаров, Саруу и Жети-Өгүз", - рассказали VB.KG организаторы проекта.

Ранее такие муралы появились в Иссык-Кульской области.

"Ойлоном. Текшерем. Үйрөнөм" ("Думаю. Проверяю. Учусь") в селе Саруу.

"Мен айылымды суйом" ("Я люблю свое село") в селе Джети-Огуз.