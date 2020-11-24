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Некоторые кандидаты в президенты не исключают митингов после выборов

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- Екатерина Улитина
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В случае серьезных нарушений в ходе выборов президента сторонники некоторых кандидатов в президенты могут выйти на акции протеста и митинги. Об этом сегодня, 24 ноября, заявил один из претендентов на пост главы государства Равшан Джеенбеков.

- Если мы увидим серьезные нарушения, мы обязательно это озвучим и призовем к тому, чтобы наши сторонники выразили свою позицию и не признавали результаты выборов, - сказал Равшан Джеенбеков.

Он отметил, что нельзя исключать возможность митингов.

Отметим, сегодня несколько кандидатов в президенты дали пресс-конференцию. Некоторые из них, еще до начала предвыборной гонки, заявили об использовании административного ресурса. Кроме того, прозвучала критика в адрес Центральной избирательной комиссии о том, что созданы не равные условия для кандидатов.

Досрочные выборы президента назначены на 10 января. На пост претендуют 47 кандидатов.


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URL: https://www.vb.kg/394395
Теги:
выборы, митинг, президент, Кыргызстан, Равшан Жээнбеков
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