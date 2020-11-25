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Кыргызстану начислены штрафы на 100 млн сомов за неиспользованные кредиты

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- Екатерина Улитина
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Кыргызстану начислены штрафы на сумму порядка 100 млн сомов за неиспользованные кредиты. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявила депутат Айсулуу Мамашова.

- Насколько мне известно, штрафы Кыргызстана уже составили более 100 млн сомов. Мы платим деньги за неиспользованные кредиты. Это двойное преступление, но ни один из руководителей не понес наказание, - сказала Мамашова.

Исполняющий обязанности премьер-министра вице-премьер-министр Артем Новиков признал наличие проблемы. По его словам, в правительстве уже идут внутренние разбирательства.

- Существует проблема по несвоевременному использованию государственных инвестиций. Она связана как с объективными, так и с субъективными причинами. В этом году освоение кредитов составляет за 9 месяцев составило примерно 30% от запланированного. За несвоевременное освоение кредитов мы несем потери. Это справедливое и важное замечание. Сейчас идет работа по наращиванию темпов освоения инвестиций, - сказал Артем Новиков.

Отметим, сегодня в Жогорку Кенеша рассматривают поправки в бюджет на 2020 год. В новом проекте бюджета дефицит увеличен до 37 млрд сомов, отмечено падение экономики на 5,3 процента, а также рост инфляции на 7%.


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URL: https://www.vb.kg/394437
Теги:
кредит, Айсулуу Мамашова, Кыргызстан, Артем Новиков
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