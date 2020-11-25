Кыргызстану начислены штрафы на 100 млн сомов за неиспользованные кредиты

Кыргызстану начислены штрафы на сумму порядка 100 млн сомов за неиспользованные кредиты. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявила депутат Айсулуу Мамашова.

- Насколько мне известно, штрафы Кыргызстана уже составили более 100 млн сомов. Мы платим деньги за неиспользованные кредиты. Это двойное преступление, но ни один из руководителей не понес наказание, - сказала Мамашова.

Исполняющий обязанности премьер-министра вице-премьер-министр Артем Новиков признал наличие проблемы. По его словам, в правительстве уже идут внутренние разбирательства.

- Существует проблема по несвоевременному использованию государственных инвестиций. Она связана как с объективными, так и с субъективными причинами. В этом году освоение кредитов составляет за 9 месяцев составило примерно 30% от запланированного. За несвоевременное освоение кредитов мы несем потери. Это справедливое и важное замечание. Сейчас идет работа по наращиванию темпов освоения инвестиций, - сказал Артем Новиков.

Отметим, сегодня в Жогорку Кенеша рассматривают поправки в бюджет на 2020 год. В новом проекте бюджета дефицит увеличен до 37 млрд сомов, отмечено падение экономики на 5,3 процента, а также рост инфляции на 7%.