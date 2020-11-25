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Денег нет. Зарплаты медикам повышать не будут

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- Екатерина Улитина
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На повышение заработных плат медикам в бюджете Кыргызстана нет средств. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

Отвечая на вопрос депутата Айнуры Аскаровой о повышении оплаты труда для медиков министр здравоохранения сообщил, что обрашался с запросом в Минфин.

- Мы получили ответ, что в бюджете нет средств, - сказал Бейшеналиев.

- Значит повышения заплат не будет, - резюмировала депутат.

Отметим, ранее несколько чиновников сообщали, что планируется повысить зарплату медикам.

Сегодня в Жогорку Кенеше обсуждали поправки в бюджет на 2020 год. Согласно уточненному бюджету, дефицит бюджета вырос до 37 млрд сомов, спад экономики на уровне 5,3 процента, также вырос на несколько пунктов уровень инфляции.


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URL: https://www.vb.kg/394450
Теги:
бюджет, зарплата, Кыргызстан, медики
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Комментарии
Доктор
25.11.2020, 17:21

А почему новая власть обещала!?

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