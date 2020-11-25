Денег нет. Зарплаты медикам повышать не будут

На повышение заработных плат медикам в бюджете Кыргызстана нет средств. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

Отвечая на вопрос депутата Айнуры Аскаровой о повышении оплаты труда для медиков министр здравоохранения сообщил, что обрашался с запросом в Минфин.

- Мы получили ответ, что в бюджете нет средств, - сказал Бейшеналиев.

- Значит повышения заплат не будет, - резюмировала депутат.

Отметим, ранее несколько чиновников сообщали, что планируется повысить зарплату медикам.

Сегодня в Жогорку Кенеше обсуждали поправки в бюджет на 2020 год. Согласно уточненному бюджету, дефицит бюджета вырос до 37 млрд сомов, спад экономики на уровне 5,3 процента, также вырос на несколько пунктов уровень инфляции.