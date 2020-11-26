Маэда Сигэки: Как японец, я уверен, что Олимпиада–2021 в Токио состоится!

Если увидите чрезвычайного и полномочного посла Японии Маэда Сигэки совершающим пробежку по бишкекским улицам, не удивляйтесь: такой у него, оказывается, любимый вид отдыха. И нашу столицу он уже успел полюбить. Исполнился ровно год его работы в Кыргызстане.

Каков ваш личный прогноз, господин посол, состоятся ли Олимпийские игры в Токио летом 2021 года или их придется снова переносить? Кыргызстан и весь мир помнят колоссальный успех Олимпийских игр в Токио 1964 года и ждут новую Олимпиаду в Японии. Но пандемия COVID–19 вносит свои коррективы...

- Окончательное решение о проведении Олимпийских игр примет Международный олимпийский комитет, поэтому мой прогноз не имеет смысла. В настоящее время рассматривается вопрос о мерах противодействия COVID–19 для проведения мероприятия. Как японец, я уверен, что мероприятие обязательно состоится.

Какова вообще коронавирусная ситуация в Японии? Правда ли, что в вашей стране с ее культом чистоты и традицией кланяться друг другу вместо рукопожатий именно поэтому число жертв COVID–19 относительно невелико?

- Общее число инфицированных COVID–19 в Японии составляет 104 тысячи человек, при этом 1 тысяча 800 человек погибли. По сравнению с Кыргызстаном число инфицированных больше в 1,7 раза, а смертность - в 1,5 раза. Но население Японии в 20 раз превышает население Кыргызстана, поэтому распространение инфекции в Японии можно назвать умеренным. Как и в Кыргызстане, в Японии вторая волна распространения инфекции началась в июле, в начале августа за один день было зарегистрировано около 2 тысяч новых инфицированных, на данный момент количество инфицированных составляет от 500 до 700 человек в день. Однако по сравнению с Европой и Соединенными Штатами, где число новых инфицированных людей в день составляет десятки тысяч, число инфицированных в Японии относительно мало. Япония не стала вводить строгий карантин (локдаун), но граждане Японии по рекомендации правительства оставались дома и, добровольно ограничивая работу общественных мест, предотвратили большое скопление людей. Мы также считаем, что ношение масок, мытье рук и социальная дистанция (определенное расстояние между людьми) предотвратили взрыв распространения инфекции. Лично меня беспокоит низкий уровень ношения масок в Кыргызстане.

Как ваше личное самочувствие, как здоровье вашей жены и двух взрослых сыновей? Надеемся, что вся ваша семья здорова и не подвергалась атакам коронавируса.

- Все четверо членов семьи здоровы. Моя жена и старший сын находятся в Японии, а младший сын - в Нью–Йорке, и он особенно осторожен в отношении инфекции COVID–19.

А каковы коронавирусные дела в посольстве Японии в КР? Наверное, часть сотрудников работает в удаленном режиме?

- На пике заражения все, кроме основного персонала, выполняли работу удаленно, но сейчас персонал разделен на две группы, которые через день для работы в офисе чередуются.

Прошел ровно год, как вы приступили к выполнению обязанностей посла Японии в КР. Причем начало вашей работы совпало с важным визитом - президент Кыргызстана вместе с главами многих других государств был гостем на церемонии вступления на трон нового японского императора. Не раз и до этого КР и Япония обменивались визитами на высшем уровне. Ваш прогноз: когда могут состояться следующие взаимные визиты лидеров двух наших стран?

- В настоящее время действует ограничение на выезд для граждан наших стран. Поэтому взаимные визиты лидеров обеих стран возможны только после решения проблемы с распространением инфекции коронавируса. После решения этой проблемы я приложу все усилия, чтобы как можно быстрее состоялся реальный (не виртуальный) визит лидеров наших стран.

А как вообще вы оцениваете нынешний уровень отношений между КР и Японией?

- Прошло 29 лет с тех пор, как Япония и Кыргызстан установили дипломатические отношения. В течение этого периода отношения между нашими странами неуклонно развивались в различных областях, таких как политика, экономическое сотрудничество, культурный обмен. С другой стороны, обе стороны не в полной мере продемонстрировали свой потенциал обмена в экономической сфере, особенно в частном бизнесе. Японские компании ведут бизнес по всему миру, но их присутствие в Кыргызстане ограниченно.

У вас очень большой (38–летний!) опыт работы в различных японских программах помощи зарубежным странам. Как вы используете этот свой опыт в КР?

- До переезда в Кыргызстан я работал в Японском правительственном агентстве по продвижению торговли и инвестиций JETRO в течение 38 лет. Основная деятельность JETRO - продвижение частного бизнеса между Японией и зарубежными странами. Я понимаю, факт того, что я был направлен в Кыргызстан, свидетельствует о стремлении правительства Японии к укреплению экономических отношений с Кыргызстаном, особенно расширению частных деловых обменов. В будущем Япония будет расширять свои инвестиции в Кыргызстан, то есть привлекать японские компании, а также увеличивать экспорт кыргызской продукции в Японию.

Каковы промежуточные итоги и дальнейшие перспективы японской грантовой программы в КР "Корни травы и человеческая безопасность"?

- В рамках сотрудничества Япония придает большое значение "безопасности человека". Данная программа предназначена для обеспечения "защиты" и "расширения возможности" людей, их средств к существованию и достоинства. Япония продолжает оказывать поддержку социально уязвимым слоям населения Кыргызстана, главным образом предоставляя оборудование в виде грантов больницам, школам и так далее. С бюджетом в 25 миллионов сомов в год на данный момент общая сумма предоставленных грантов превышает 900 миллионов сомов.

А как обстоят дела с проектом JICA "Одно село - один продукт"? Проект успешно реализуется в Иссык–Кульской области. В рамках проекта иссыккульцы изготавливают войлочные изделия, производят сельхозпродукцию, мед, соки. Есть ли возможность распространения проекта по всей КР?

- Возможность трудоустройства внутри страны - это одна из основных задач для Кыргызстана. Я думал о том, что Япония может сделать, чтобы изменить экономическую структуру, в которой четверть трудоспособного населения работает за границей, а Кыргызстан зависит от их денежных переводов, что составляет около 30 процентов ВВП. Одним из успешных примеров стал проект JICA "Одно село - один продукт", который в этом году отметил свое 10–летие. В Иссык–Кульской области мы сформировали союз местных производителей продукции, ориентированный на сообщество женщин, и мы помогаем продавать их продукцию не только в Японии, но и за рубежом. Сейчас в этом проекте работают 2 тысячи 650 человек, и продажи составляют 3,3 миллиона сомов. В проекте "Одно село - один продукт" мы фокусируемся на устойчивом развитии такого бизнеса, который не полагается на внешнюю поддержку. Будущий план JICA состоит в том, чтобы распространить успешный опыт Иссык–Кульской области по всему Кыргызстану. В настоящее время деятельность японских специалистов ограничена из–за влияния COVID–19, и ожидается возобновление деятельности.

Еще один прогностический вопрос: интересует ли японских бизнесменов рынок IT– технологий в КР? Ведь вы однажды отметили, что зря сами кыргызстанцы не обращают внимания - "Интернет в Кыргызстане очень хороший. Скорость достаточно высокая, сайты не блокируются, здесь все в открытом доступе, а также дешевая электроэнергия, что создает хорошие условия".

- Цифровизация, которая является стратегической задачей для Кыргызстана, фокусируется только на использовании цифровых технологий. Однако с тех пор как я приехал в прошлом году, я утверждаю, что эта задача должна быть направлена на поощрение бизнеса. Как вы напомнили, в Кыргызстане есть надежная инфраструктура, которая необходима для развития IT–индустрии, но, к сожалению, этот потенциал неизвестен в Японии и даже в Кыргызстане лишь немногие его заметили. IT–сектор - одно из наиболее динамично развивающихся направлений прямых инвестиций в мире, поскольку предприятия могут начинать свою деятельность с относительно небольших инвестиций и нет затрат на логистику. В Кыргызстане уже стартовал проект под названием "Парк высоких технологий", направленный на увеличение числа стартапов в IT–отрасли. Мы планируем распространить такой потенциал IT–индустрии Кыргызстана на весь мир, особенно в Японии, для привлечения японских компаний.

Совсем скоро, 23 ноября, в Японии будут отмечать древний национальный праздник - День благодарности труду (Kinro–Kanshya no Hi). В этот день труженики всех отраслей промышленности, фермеры, служащие государственных учреждений и компаний получают законный выходной. Как вы намерены провести этот праздничный день, как проведут его сотрудники вашего посольства?

- Обычно в это время у нас часто бывают приемы, вечеринки и другие встречи с большим количеством людей. Но в этом году невозможно провести мероприятие из– за COVID–19. После вспышки коронавируса у меня появилось больше возможностей принимать или участвовать в виртуальных онлайн–вечеринках. Я общаюсь с друзьями не только из Японии, но и со всего мира и хорошо провожу время. Кроме того, я люблю заниматься спортом, поэтому планирую совершать пробежки, если будет время.

личное дело

МАЭДА Сигэки родился 1 ноября 1957 года, окончил в 1981 году Университет Кэйо, экономический факультет (бакалавр гуманитарных наук). Основанный в 1858 году Университет Кэйо со своим главным кампусом в Токио известен тем, что выпустил много политиков и вообще людей, причисляемых к элите японского общества. В числе известных выпускников - бывший премьер–министр Японии Коидзуми Дзюнъитиро.

Основные вехи трудовой деятельности таковы.

1981: поступление на работу в Японскую организацию по развитию внешней торговли ДЖЕТРО / JETRO. Общий стаж работы в ДЖЕТРО составляет 38 лет!

1989–1993: директор представительства ДЖЕТРО в Дюссельдорфе.

1993–1996: старший научный сотрудник Института международных политических исследований.

1996–1998: старший ассистент директора отдела международных экономических исследований.

1998–2001: исполнительный директор представительства ДЖЕТРО в Нью–Йорке.

2001–2006: старший координатор по Северной Америке и Океании.

2006–2008: директор по продвижению экспорта.

2008–2010: заместитель генерального директора по планированию исследований, Институт развивающихся экономик (IDE).

2010–2013: управляющий директор представительства ДЖЕТРО в Сингапуре.

2013–2015: генеральный директор отдела инвестиций Японии.

Август 2015 - июль 2019: исполнительный вице–президент ДЖЕТРО.

С октября 2019: чрезвычайный и полномочный посол Японии в Кыргызской Республике.