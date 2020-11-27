Скандал с "Позитив Тревел": Глава турфирмы просит проявить терпение

Директор ОсОО "Позитив Тревел" Айжан Ибраимова опровергла заявление некоторых своих клиентов, которые, по ее словам, обвинили ее в мошеннических действиях.

По ее словам, компания выполнит все свои обязательства и по этой причине она просит всех своих клиентов проявить терпение.

"Ранее компания возбудила досудебное производство в отношении гр-на Казахстана Коломацкого, который возглавляет турагентство "ИП Ортокласс". Это казахстанская компания заключила с договор с ОсОО "Позитив Тревел" на обеспечение визы на въезд в страны Евросоюза. Коломацкий, получив наличные деньги по договору, не выполнил своих договорных обязательств и исчез. По этому факту нами было подано заявление в УВД Первомайского района ГУВД. Г. Бишкек. Также у меня возникла жизненная ситуация, а именно я забеременела, но это не помешало мне будучи на 6-7 месяце беременности приходить на допросы в УВД Свердловского района ГУВД г. Бишкек, чтобы продемонстрировать все документы по всем фактам данного дела. В этой связи я официально заявляю, что выступление пожаловавшихся на меня граждан подано в одностороннем порядке с искажением некоторых обстоятельств:

Во-первых, компания не отказывалась от исполнения условий договора, а именно возврата денежных средств, тем более в условиях ограничения действий компании в рамках досудебного производства.

Во-вторых, из-за пандемии и соответственно закрытых границ, как в страны Евросоюза, так и в другие страны. В этой связи Кыргызстан в полном объеме выполняет требования ВОЗ по соблюдению карантиных мер, что полностью приостановила зарубежные договорные действия компа

В-третьих, я объясняла каждому клиенту лично о ситуации и просила проявить терпение, что после родов смогу в полной мере начать возврат денежных средств и даже предварительно осуществляла прием копии недостающих документов для составления доказательной базы. Также хочу напомнить, что ранее с июня по август я возвратила свыше 200 000 долларов США более 57 клиентам, но во время беременности физически не смогла, так как в бишкекском офисе произошла попытка некоторыми клиентами компании нанести мне побои и увечья и моему будущему ребенку.

В-четвертых, происшедшие затем революционные события 5-6 октября создали условия для разгрома офиса, и компания вынуждена была уйти на удаленную работу в интернете.

В-пятых, ни я, ни мои другие сотрудники не ходят по бутикам, как об этом утверждают некоторые наши клиенты, что в свою очередь придает действиям компании ложный мошеннический характер.

В настоящее время компания приостановила свою работу до полного восстановления всех договорных обязательств с зарубежными партнерами и прекращения ограничений карантина. А также продолжает соблюдать ведение досудебного производства по своим должникам для выполнения договорных обязательств перед клиентами компании", - говорится в опровержении главы турфирмы. Айжан Ибраимовой.

Отметим, ранее некоторые клиенты турфирмы "Позитив Тревел" пожаловались в СМИ, что не могут вернуть свои деньги за невыполненный договор по трудоустройству в Европе.