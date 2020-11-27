В Сокулуке задержан мошенник, торговавший чужими земельными участками

В Сокулуке сотрудники милиции задержали мужчину, который подозревается в мошенничестве с земельными участками. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Ранее в ОВД Сокулукского района с заявлением обратился 45-летний С.Р. житель г. Бишкек по факту мошенничества. В своем заявлении мужчина просил принять меры в отношении малознакомых лиц, которые в конце февраля 2017 года обманным путем продали ему земельный участок, расположенный в ж/м "Ак-Ордо" Сокулукского района, а взамен взяли автомашину марки "Хонда ", оценив ее на 6000 долларов США.

Когда мужчина начал строительные работы по возведения на участке жилого дома, выяснилось, что вышеуказанные лица продали земельный участок, который им не принадлежал. В результате потерпевшему С.Р. был нанесен материальный ущерб на общую сумму 6000 долларов США.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Сокулукского района по признакам преступления предусмотренного ст. 204 (мошенничество) УК Кыргызской Республики. Было начато досудебное производство.

В ходе проведения необходимых следственно-оперативных мероприятий сотрудниками милиции Сокулукского района был установлен и доставлен в ОВД района 43-летний С.У. и согласно ст.98 УПК КР был водворён в ИВС.

Отмечается, что задержанный С.У. подозревается в совершении ряда аналогичных преступлений связанных с земельными участками на территории Сокулукского района. На сегодняшний день расследуется досудебное производство по 20 аналогичным фактам в отношении указанного лица, по ним проводятся следственные мероприятия.

В связи с этим, милиция просит пострадавших обращаться по телефонам: (0501) 54-02-02 или дежурная часть Сокулукского района 0(312) 60-75-67.