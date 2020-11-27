В Манасском районе 33-летний мужчина насмерть зарезал односельчанина

Сотрудники Манасского РОВД раскрыли преступление и задержали подозреваемого в убийстве по горячим следам. Об этом сообщает пресс-служба УВД Таласской области.

25 ноября около 10:30 часов утра в селе Талас Манасского района на одной из улиц было обнаружено тело убитого мужчины Д.И. 1961 года рождения. Преступление зарегистрировано в ЕРПП по статье 130 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Начато досудебное производство.

Следственно-оперативной группой установлено, что преступление совершено жителем того же села - И.Ж 1987 года рождения. В доме, где он жил произведен обыск. На столе в прихожей найден нож со следами крови, а также обнаружена верхняя одежда, принадлежащая хозяину дома И.Ж., так же со следами крови.

Подозреваемый в преступлении помещен в изолятор временного содержания Кара-Бууринского РОВД.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, ведется следствие.