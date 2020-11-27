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В отношении Тайырбека Сарпашева возбуждено уголовное дело

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- Екатерина Улитина
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В отношении экс-вице-премьер-министра Тайырбека Сарпашева возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы борьбы с экономическими преступленими.

"Финансовой полицией Кыргызской Республики начато досудебное производство по факту незаконного обогащения в отношении бывшего вице-премьер-министра КР "С.Т.Д.", который занимая высшие руководящие должности на государственной службе, приобрел многочисленное движимое и недвижимое имущество, в последующем оформив его на близких родственников, и не указав в декларациях", - говоритс в сообщении Финпола.

По данному досудебному производству "С.Т.", будет вызван на допрос.

Тайырбек Сарпашев занимал пост вице-премьер министра с 2012 года. С 2014 по 2015 год работал первым вице-премьер-министром.


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URL: https://www.vb.kg/394544
Теги:
Кыргызстан, уголовное дело
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