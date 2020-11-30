Внимание! Изменен график работы отделения ГУ "Унаа" на авторынке

Изменения графика работы отделения ГУ "Унаа", расположенного на авторынке. Об этом сообщает пресс-служба ГРС.

С 1 декабря 2020 года будет установлен новый график работы в межрегиональном секторе ГУ "Унаа", которая находится на авторынке "РИОМ". Теперь рабочие дни: понедельник, вторник, среда, суббота, воскресенье, а выходные дни: четверг и пятница. Режим работы остался прежним – с 8:30 до 17:30 часов с перерывом с 12:00 до 13:00.

График работы в центральном аппарате и в местных регистрационных подразделениях (отделах, секторах) ГУ "Унаа" остался прежним. Рабочие дни с понедельника по пятницу, выходные – суббота и воскресенье.