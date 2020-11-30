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В Бишкеке задержан член ОПГ, родственник Рыспека Акматбаева

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- Екатерина Улитина
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В Бишкеке задержан член ОПГ, находящийся в межгосударственном розыске. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Задержание провели сотрудники криминальной милиции. В результате оперативных мер на территории столицы задержан гражданин А.Р., 1988 года рождения, уроженец г. Чолпон-Ата Иссык-Кульской области, состоящий на оперативном учете МВД как член одной из ОПГ. Указанный гражданин находился в межгосударственном розыске за совершение ряда преступлений, в том числе за мошеннические действия. Он является близким родственником криминального авторитета Рыспека Акматбаева", - говорится в сообщении МВД.

Уточняется, что весной 2016 года он вошел в доверие жителя Бишкека гражданина А.Р., обманным путем завладел его автомашиной марки "Хонда-Фит" и продал ее третьим лицам, причинив материальный ущерб на сумму 4000 долларов США. ОВД Октябрьского района объявило его в розыск.

Оперативники криминальной милиции передали задержанного гражданина Следственной

службе ОВД Октябрьского района, в настоящее время устанавливается его причастность к другим фактам преступлений. Задержанный водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек.


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URL: https://www.vb.kg/394625
Теги:
задержание, ОПГ, Кыргызстан, МВД
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