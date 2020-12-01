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Государству возвращен участок на Иссык-Куле стоимостью почти 11 млн сомов

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- Оксана Гут
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Прокуратура вернула земельный участок на Иссык-Куле стоимостью почти 11 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры КР.

Прокуратурой Иссык-Кульского района установлено, что в июле 2019 года районным филиалом государственного учреждения "Кадастр" на основании отмененного судебного решения, гражданке Б.М. был выдан государственный акт о праве частной собственности на земельный участок площадью 0,60 га расположенный между пансионатами "Рохат" и "Алтын Көл".

В ходе проверки, также была определена стоимость земельного участка в размере 10 млн. 932 тыс. сомов.

В целях возврата указанного участка в государственную собственность, районной прокуратурой внесено предписание в Иссык-Кульскую районную государственную администрацию, во исполнение чего Кара-Ойским айыл окмоту внесено исковое заявление в суд, которое было удовлетворено полностью и на основании акта прокурорского реагирования земельный участок площадью 0,60 га возвращен государству.

Кроме того, ранее государству был возвращен детский оздоровительный центр.

"Прокуратурой было установлено, что в 2001 году Иссык-Кульским областным комитетом по управлению государственным имуществом и привлечению прямых инвестиций в нарушение требований закона гражданину Т.М. незаконно продан детский оздоровительный центр "Бригантина" общей площадью 0,07 га, расположенный в селе Чок-Тал Иссык-Кульского района", -отмечают в ведомстве.

В ходе проверки, также была определена рыночная стоимость социально значимого объекта в размере 5 млн. 100 тыс. сомов.

В целях возврата указанного объекта в государственную собственность, районной прокуратурой внесено исковое заявление, которое судом было полностью удовлетворено и на основании акта прокурорского реагирования детский оздоровительный центр возвращен государству.

Отмечаем, что в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, передача объектов социальной направленности в частную собственность не допускается.

Прокуратурой Иссык-Кульской области собранные материалы по факту незаконной передачи социального объекта зарегистрированы в ЕРПП по ст.320 (Злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса Кыргызской Республики и начато досудебное производство.


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URL: https://www.vb.kg/394656
Теги:
Генеральная прокуратура, прокуратура, дети, земельный участок, Иссык-Кульская область, суд, Кыргызстан
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