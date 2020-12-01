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ГРС предупреждает граждан о риске мошенничества с водительскими правами

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- Виктория Гунгер
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Информация в социальных сетях о выдачи водительских удостоверений "третьими лицами" с внесением данных в базу ГУОБДД не соответствует действительности. Осторожно! Это мошенники! Об этом сообщает Государственная регистрационная служба.

Ведомство официально сообщает, что уполномоченным органом по выдачи водительских удостоверений является ГУ "Унаа".

- Мы постоянно совершенствуем качество предоставляемых услуг и в связи с этим разработали ряд автоматизированных информационных систем: "Тестирование водительского состава", "Регистрация водительского состава", "Регистрация транспортных средств". Эти программы исключают возможность получения водительского удостоверения КР без личного посещения граждан территориальных отделов ГУ "Унаа". ГРС является основным держателем данных, как водительского состава, так и транспортных средств, - подчеркивают в ведомстве.

ГРС отмечает, что мошенники путём обмана или, злоупотребляя доверием граждан, совершают противоправные действия.

- Просим граждан быть бдительными и ответственными, и не отправлять свои персональные данные аферистам! По вопросам получения водительских удостоверений обращаться в уполномоченный орган ГУ "Унаа", либо для консультации по короткому номеру 119, - пояснили в ГРС КР.


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URL: https://www.vb.kg/394660
Теги:
ГРС, мошенничество, автомобили, водительское удостоверение
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