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ОДКБ укрепит свои позиции на международной арене

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- Евгений Денисенко
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Актуальные вопросы региональной и глобальной безопасности, перспективы взаимосотрудничества рассмотрены на заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ, которое состоялось 1 декабря в режиме видеоконференции, участие в нем приняла глава внешнеполитического ведомства Кыргызстана Руслан Казакбаев.

Глава МИД России Сергей Лавров, председательствовавший на заседании, подчеркнул, что результаты, которых добилась ОДКБ, стали возможными благодаря равноправному взаимодействию всех входящих в нее государств. Реализуется Стратегия коллективной безопасности на период до 2025 года - программный документ, определяющий главные векторы развития ОДКБ. Предприняты серьёзные шаги по совершенствованию слаженности действий и повышению готовности Коллективных сил ОДКБ к выполнению самых разных задач. Определены конкретные меры противодействия террористической и экстремистской идеологии.

Организация Договора о коллективной безопасности, по мнению Сергея Лаврова, могла бы нарастить свои возможности в решении этих задач, развивая взаимодействие с Региональной антитеррористической структурой ШОС и Антитеррористическим центром СНГ. В свою очередь, расширение вызовов и угроз, которые носят трансграничный характер, требует от ОДКБ способности гибко адаптироваться к новым условиям.

"В ОДКБ отлаживаются механизмы кризисного реагирования. На их совершенствовании было сосредоточено российское председательство. Центр кризисного реагирования ОДКБ активно задействовался в связи с пандемией, ограничившей возможности прямых контактов", - проинформировал коллег российский министр.

"Выступаем за расширение спектра возможностей Коллективных сил, включая их применение при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, выполнение гуманитарных задач. Будем работать над путями дальнейшей активизации сотрудничества государств-членов ОДКБ в области военной медицины, выработке подлинно союзнических подходов к обеспечению биологической безопасности", - продолжил Лавров.

Большое внимание предусматривается уделить и координации действий на международной арене. И здесь уже есть успешные примеры совместных усилий стран ОДКБ в ООН), ОБСЕ, Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и других международных форумах.

На заседании шла речь еще об одном важном начинании, одобренном главами государств-союзников. Это - начавшаяся работа по определению круга кандидатов на получение статусов наблюдателя и партнера ОДКБ. "Желающие есть. Убежден, продвижение по этому пути будет укреплять дееспособность организации и ее международный престиж", - заявил глава МИД РФ.

По итогам СМИД ОДКБ одобрен ряд документов по дальнейшему укреплению сотрудничества в рамках организации. Они выносятся на рассмотрение Совета коллективной безопасности ОДКБ, запланировано на 2 декабря.


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URL: https://www.vb.kg/394688
Теги:
ОДКБ, Руслан Казакбаев, Сергей Лавров
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