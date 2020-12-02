"Депутаты продлили себе полномочия". В КС оспаривают перенос выборов

В Конституционной палате началось рассмотрение жалобы партии "Реформа" о принятии 22 октября закона "О приостановлении действия некоторых норм Конституционного закона "О выборах президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР".

В частности заявители просят признать неконституционными нормы закона, согласно которым выборы в Жогорку Кенеш переносятся на более поздний срок, чем предписано в законе "О выборах".

- Фактически депутаты продлили себе полномочия до 1 года и следовательно вышли за рамки своих полномочий. У депутатов нет таких полномочий, как приостановление выборов, - сказал докладчик во время слушания.

Напомним, выборы в Жогорку Кенеш, прошедший 4 октября, были признаны несостоявшимися. Согласно законам, повторные выборы должны были пройти в течение трех месяцев. Центральная избирательная комиссия даже успела назначить дату голосования - 20 декабря. Однако депутаты Жогорку Кенеша, ссылаясь на опасную эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу, приняли закон, согласно которому выборы депутатов седьмого созыва переносятся на 2021 год.