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В КР за пять лет выдано более 800 тысяч водительских удостоверений

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- Виктория Гунгер
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За пять лет ГРС выдано 818 тысяч водительских удостоверений. Об этом сообщает ведомство.

Количество выданных водительских удостоверений с 2015 года по 1 октября 2020 года – 818 072 единиц. Из них – 809 570 ед. водительских удостоверений национального образца, 8502 ед.- международного образца.

Всего за эти годы было заменено водительских удостоверений национального образца – 286 196 ед. Первичная выдача прав национального образца за данный период – 375 709 ед. Переподготовку за эти годы прошли и получили водительские удостоверения национального образца – 109 508 водителя.

Согласно статданным пик выдачи водительских удостоверений национального образца приходится на 2019 год – 147 226 ед. А первичная выдача водительских удостоверений национального образца приходится на 2018 год – 73 584 ед.

2015 год обусловлен самым большим количеством водителей, прошедших переподготовку – 26 862. В этом же году было выдано самое наибольшее количество водительских удостоверений международного образца – 2 584 ед.

В конце 2019 года Государственная регистрационная служба начала выдавать водительские удостоверения национального образца по новым стандартам. Они имеют 20 элементов защиты, а их стоимость снизилась до 554,86 сом. Ранее водительские удостоверения стоили 12 евро (920 сомов).

Стоимость водительского удостоверения международного образца составляет 246 сомов.


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URL: https://www.vb.kg/394705
Теги:
ГРС, Кыргызстан, водительское удостоверение
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