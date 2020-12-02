В Бишкеке задержаны подозреваемые в незаконном изготовлении наркотиков

Сотрудники УПСМ Бишкека задержали подозреваемых в незаконном изготовлении наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ.

2 декабря при исполнении служебных обязанностей сотрудниками Патрульной милиции примерно в 04:30 часов на пересечении улиц Осмонкула и Огонбаева была остановлена автомашина марки "Хонда-Фит" за нарушение правил дорожного движения. При проверке документов на автомашину и самого водителя и пассажира были обнаружены 2 единицы спичечного коробка, внутри которого находились вещества зелёного цвета со специфическим запахом конопли.

Принятыми мерами сотрудниками УПСМ г. Бишкек были задержаны водитель И.Э. 1996 года рождения и пассажир А.Т. Они переданы Следственно-оперативную группу УВД Свердловского района г. Бишкек.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков УВД Свердловского района г. Бишкек и начато досудебное производство на основании статьи 268 Уголовного кодекса Кыргызской Республики.