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В Бишкеке задержаны подозреваемые в незаконном изготовлении наркотиков

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- Оксана Гут
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Сотрудники УПСМ Бишкека задержали подозреваемых в незаконном изготовлении наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ.

2 декабря при исполнении служебных обязанностей сотрудниками Патрульной милиции примерно в 04:30 часов на пересечении улиц Осмонкула и Огонбаева была остановлена автомашина марки "Хонда-Фит" за нарушение правил дорожного движения. При проверке документов на автомашину и самого водителя и пассажира были обнаружены 2 единицы спичечного коробка, внутри которого находились вещества зелёного цвета со специфическим запахом конопли.

Принятыми мерами сотрудниками УПСМ г. Бишкек были задержаны водитель И.Э. 1996 года рождения и пассажир А.Т. Они переданы Следственно-оперативную группу УВД Свердловского района г. Бишкек.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков УВД Свердловского района г. Бишкек и начато досудебное производство на основании статьи 268 Уголовного кодекса Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/394717
Теги:
задержание, наркотики, ПДД, Бишкек, Патрульная милиция, Кыргызстан
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