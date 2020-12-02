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Зульфия Зилалиева: Весь беспредел в деле мужа устраивала прежняя власть

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Два года мы видим правовой беспредел вокруг дела моего мужа Дуйшенбека Зилалиева. Хотя мой муж всегда работал только по закону и в рамках закона. Весь этот беспредел устраивала прежняя власть. Я надеюсь, что с ее сменой, судьи вспомнят, что они - представители закона. И объективно и справедливо рассмотрят дело моего мужа. Об этом VB.KG сообщила супруга Зилалиева Зульфия.

Ее главное обращение к судьям - опираться только на закон.

- За эти два года выросли наши дети, младшая дочь очень скучает по отцу, постоянно спрашивает, когда вернется папа, - еле сдерживает слезы Зульфия. - Хотелось бы увидеть на лице их радость и почувствовать долгожданное счастье, что он дома, с ними, видит, как они растут. Родители меня поймут, как тяжело видеть детей печальными, в ожидания отца, понимающих, что их отец невиновен. Ведь уже осознают происходящую несправедливость, переживают ее со мной. И сейчас мы надеемся на справедливое решение и оправдательный приговор.

Напомним, сегодня Бишкекский горсуд начал рассмотрение дела бывшего вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева. Он был задержан в 2018 году.


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URL: https://www.vb.kg/394722
Теги:
Верховный суд, правительство, суд, уголовная ответственность, Дуйшенбек Зилалиев
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