"Государство не помогает, но решает за фермеров, куда им продавать скот"

На внутреннем рынке большого спроса на скот нет. Вообще странно, что за производителя решили, кому и куда продавать, выращенный ими скот. Если у нас сейчас не будет сбыта, смысл тогда вообще заниматься животноводством? Об этом в соцсетях написал животновод из Кум-Арыка Рыспек Аманов.

Он напомнил, что цены на корма дорогие и, благодаря экспорту наших животных в другие страны, мы впервые почувствовали прибыль.

- Я не против, если руководство страны введет запрет на ту продукцию, которую выращивают государственные фермы и колхозы. Нам и так нет никакой помощи от государства, - посетовал фермер.

Другой представитель сельхоз отрасли Руслан Нурматов также высказался по поводу запрета на решение Минсельхоза по запрету экспорта скота живым весом.

- Единственный аргумент, это повышение цены на мясо. А может мясо и должно столько стоить? Себестоимость продукции складывается из суммы инвестируемых средств в дело, - подчеркнул Нурматов.

Животноводческий бизнес складывается из трех основных аспектов:

Порода. Нет смысла ждать от молочной породы мяса, а от мясной - молока. Селекция в Кыргызстане только начала возрождаться и породистая скотина стоит недешево. Проекты по искусственному осеменению КРС и МРС только начали давать свои плоды. Кстати, этот проект был осуществлен не на деньги наших налогоплательщиков, а на иностранные гранты и кредиты. Корма. Получить хороший привес, можно только применяя сбалансированные корма. Последние лет десять цены на корма росли, а на мясо цены держались. Получилось так, что долгие годы животноводы работали на низкой рентабельности. Тогда понятно, почему не так стремительно развивалось животноводство. Ветеринария. Благодаря многим иностранным проектам, в Кыргызстане удалось выстроить более-менее доступную ветеринарию. Хотя ещё бывают случаи вспышек ящура, сибирской язвы и т.п. Все ветпрепараты импортного производства и закупаются за иностранную валюту и подвержены корректировке в цене в зависимости от курса.

- Но государство, которое не вложило ни копейки в развитие селекции (все проекты иностранные), ни копейки в развитие пастбищ и кормов (про пастбища вообще отдельная тема), ни в развитие ветеринарии (нет местной фармкомпании выпускающей препараты для животных), пытается решить свои политически-экономические проблемы популисткими мерами за счет фермеров-животноводов. Малоимущие не могут купить мяса - выдавайте пособия. Можно даже адресно. Этим вы поддержите отечественного производителя и накормите нуждающихся. Поэтому, я не раз говорил и говорю, что золото в Кыргызстане может закончиться, а вот вкусное мясо мы можем делать всегда и много. Так давайте сделаем кыргызское мясо нашей визитной карточкой! Но для этого дайте животноводу самому принимать решения, куда продавать свой продукт, а не вводить ограничения! – подчеркнул Руслан Нурматов.