36 сотрудников с инвалидностью работают в системе ГРС

На сегодняшний день в системе Государственной регистрационной службы (ГРС) работают 36 сотрудников с инвалидностью.

Как сообщает пресс-служба ГРС, ведомство привлекло их для реализации проектов Единого государственного регистра населения и оцифровки архивных материалов в качестве операторов.

Сотрудники в рамках Международного дня инвалидов оказали единовременную финансовую помощь Кыргызскому республиканскому обществу инвалидов. Общество было организовано в 1989 году и на сегодняшний день на учете состоят около 22 тысяч людей с инвалидностью, из них 19 тысяч взрослые и 3 тысячи детей.

Международный день инвалидов отмечается 3 декабря в соответствии с резолюцией 47/3 Генеральной Ассамблеи от 14 октября 1992 года. Его цель - продвижение прав инвалидов во всех сферах общественной жизни, а также привлечение внимания широкой общественности к проблемам инвалидов.