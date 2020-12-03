На Иссык-Куле за дачу взятки задержан местный житель (видео)

На Иссык-Куле задержан гражданин, который пытался дать 250 тысяч сомов, чтобы разрешить в свою пользу уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП.

1 декабря подозреваемый Т.А. задержан с поличным при попытке дать взятку должностному лицу.

"Установлено, что гр. "Т.А." пытаясь решить вопрос по уголовному делу в свою пользу, предлагал должностному лицу взятку в крупном размере. Материалы досудебного производства зарегистрированы в Едином реестре преступлений и проступков по статье 328 (дача взятки) Уголовного кодекса Кыргызской Республики", - говорится в сообщении ведомства.

Задержанный находится в ИВС ГОВД г.Каракол, ведется досудебное производство.