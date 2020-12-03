Погода
$ 84.72 - 84.91
€ 101.12 - 102.37

Сколько автомобилей зарегистрировано в Кыргызстане (инфографика)

61  0
- Мария Стрельцова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 1 января 2012 года по 1 октября 2020 года территориальными подразделениями ГУ "Унаа" при ГРС зарегистрировано 1 487 174 единиц АМТС. Об этом сообщили в пресс-службе ГРС.

В госучреждении "Унаа" за 9 месяцев 2020 года прошли регистрацию 213 269 единиц транспортных средств, это прибывшие из-за пределов республики, изменившие владельца и регион внутри республики, а также снятые с учёта по причине списания или убывания за пределы страны. За аналогичный период в 2019 году оказано 308 908 услуг по документированию АМТС - это меньше на 95 639 единиц, чем в этом году.

Динамика по годам:

2012 год - 118 520 ед. АМТС,

2013 год - 145 209 ед. АМТС,

2014 год - 155 989 ед. АМТС,

2015 год - 93 772 ед. АМТС,

2016 год - 101 886 ед. АМТС,

2017 год - 137 697 ед. АМТС,

2018 год - 344 550 ед. АМТС,

2019 год - 440 011 ед. АМТС,

За 9 месяцев 2020 года – 213 269 ед. АМТС.

Согласно статистике, самый высокий рост динамики регистрации автотранспорта приходится на 2018-2019 годы. Это связано с реализацией в Кыргызстане проекта "Безопасный город", когда все владельцы автомобилей массово начали оформлять своё движимое имущество на себя, а проданные на новых хозяев, чтобы не получать чужие штрафы. Кроме того, с июля 2018 года размер госпошлины за переоформление транспортного средства снизился с 1% до 0,3% от стоимости по тарифной сетке.

Стоит отметить, ГРС автоматизировала и упростила процедуру документирования свидетельств о регистрации транспортных средств и выдачу водительских удостоверений.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/394768
Теги:
ГРС, автомобили
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  