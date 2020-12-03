Сколько автомобилей зарегистрировано в Кыргызстане (инфографика)

С 1 января 2012 года по 1 октября 2020 года территориальными подразделениями ГУ "Унаа" при ГРС зарегистрировано 1 487 174 единиц АМТС. Об этом сообщили в пресс-службе ГРС.

В госучреждении "Унаа" за 9 месяцев 2020 года прошли регистрацию 213 269 единиц транспортных средств, это прибывшие из-за пределов республики, изменившие владельца и регион внутри республики, а также снятые с учёта по причине списания или убывания за пределы страны. За аналогичный период в 2019 году оказано 308 908 услуг по документированию АМТС - это меньше на 95 639 единиц, чем в этом году.

Динамика по годам:

2012 год - 118 520 ед. АМТС,

2013 год - 145 209 ед. АМТС,

2014 год - 155 989 ед. АМТС,

2015 год - 93 772 ед. АМТС,

2016 год - 101 886 ед. АМТС,

2017 год - 137 697 ед. АМТС,

2018 год - 344 550 ед. АМТС,

2019 год - 440 011 ед. АМТС,

За 9 месяцев 2020 года – 213 269 ед. АМТС.

Согласно статистике, самый высокий рост динамики регистрации автотранспорта приходится на 2018-2019 годы. Это связано с реализацией в Кыргызстане проекта "Безопасный город", когда все владельцы автомобилей массово начали оформлять своё движимое имущество на себя, а проданные на новых хозяев, чтобы не получать чужие штрафы. Кроме того, с июля 2018 года размер госпошлины за переоформление транспортного средства снизился с 1% до 0,3% от стоимости по тарифной сетке.

Стоит отметить, ГРС автоматизировала и упростила процедуру документирования свидетельств о регистрации транспортных средств и выдачу водительских удостоверений.