Кыргызстанцев в России призвали пройти биометрию и встать на учет

Дипломатические учреждения Кыргызстана в России проводят подготовку к досрочным выборам президента страны, назначенным на 10 января 2021 года. В этой связи среди соотечественников в РФ развернута информационная кампания, цель которой – обеспечить их участие в этом важнейшем для страны событии.

Как напомнили в посольстве КР в РФ, на российской территории, согласно решению ЦИК Кыргызстана, образовано 12 избирательных участков. А именно: три – в посольстве в Москве, по одному - в генеральных консульствах в Екатеринбурге и Новосибирске, в канцеляриях посольства во Владивостоке, Иркутске, Красноярске, Санкт-Петербурге, Сургуте, Южно-Сахалинске и Якутске. Сотрудники этих учреждений вместе с активом диаспоры на местах и занимаются сейчас разъяснительной работой среди потенциальных избирателей.

Подчеркивается, что обязательными условиями для включения в список избирателей за рубежом являются биометрическая регистрация и постановка на консульский учет. Встать на такой учет можно и при личном обращении в загранучреждение, так и в дистанционном режиме. В последнем случае необходимо направить требуемые сканированные документы (регистрационная карточка, заполненная согласно форме, национальный паспорт гражданина КР, две цветные фотографии) на официальный электронный адрес. А вот для прохождения биометрии присутствие избирателя обязательно.

Ознакомиться со списками избирателей можно на государственном портале "Тизме". В случае обнаружения любой ошибки или неточности, а также отсутствия гражданина КР в предварительном или контрольном списках избирателей ему нужно не позднее 10 календарных дней до дня голосования (по 29 декабря 2020 включительно) обратиться с заявлением в конкретное загранучреждение, с приложением подтверждающих документов и при прохождении биометрической идентификации.

В день голосования при себе в обязательном порядке необходимо иметь паспорт гражданина Кыргызской Республики (ID-карту) или общегражданский паспорт, служебный или дипломатический паспорт.

В посольстве отметили, что подготовка к предстоящим выборам главы государства является сейчас приоритетной задачей для дипучреждений Кыргызстана в России. При этом они в полной мере осуществляют все другие виды работ, входящих в их компетенцию. Пригождается и недавний опыт организации выборов в Жогорку Кенеш 4 октября текущего года. Они прошли в штатном режиме, со стороны независимых наблюдателей и наблюдателей от политических партий нарушений избирательных прав не было зафиксировано.