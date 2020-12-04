Как выбирали представителя "Мекенчил" мэром Джалал-Абада (фоторепортаж)

Мэром города Джалал-Абад стал Эрнисбек Ормоков. Об этом VB.KG сообщил руководитель пресс-службы мэрии Азамат Жээнбеков.

28 депутатов горкенеша, присутствовавшие на сессии, единогласно поддержали кандидатуру Ормокова. Другой кандидат - Эрнист Зияйдинов снял свою кандидатуру незадолго до голосования.

39-летний Эрнисбек Ормоков до этого был депутатом трех созывов городского кенеша и один раз председателем. На парламентских выборах 4 октября этого года он шел 14-ым в списке партии "Мекенчил".

До этого мэром Джалал-Абада был Мураталы Тагаев. Он написал заявление об отставке 6 октября. Все это время обязанности мэра исполнял Нуртилек Орозов.

На сессии горкенеша спикер Адилбек Жоробаев объявил о формировании новой коалиции: в ее состав входят фракции Ата-Журт, Онугуу, СДПК и Республика, ей дали название - "Ак Тилек".