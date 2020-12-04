Погода
$ 84.66 - 84.89
€ 101.12 - 102.37

Как выбирали представителя "Мекенчил" мэром Джалал-Абада (фоторепортаж)

456  0
- Мария Стрельцова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Мэром города Джалал-Абад стал Эрнисбек Ормоков. Об этом VB.KG сообщил руководитель пресс-службы мэрии Азамат Жээнбеков.

28 депутатов горкенеша, присутствовавшие на сессии, единогласно поддержали кандидатуру Ормокова. Другой кандидат - Эрнист Зияйдинов снял свою кандидатуру незадолго до голосования.

39-летний Эрнисбек Ормоков до этого был депутатом трех созывов городского кенеша и один раз председателем. На парламентских выборах 4 октября этого года он шел 14-ым в списке партии "Мекенчил".

До этого мэром Джалал-Абада был Мураталы Тагаев. Он написал заявление об отставке 6 октября. Все это время обязанности мэра исполнял Нуртилек Орозов.

На сессии горкенеша спикер Адилбек Жоробаев объявил о формировании новой коалиции: в ее состав входят фракции Ата-Журт, Онугуу, СДПК и Республика, ей дали название - "Ак Тилек".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/394798
Теги:
Джалал-Абадская область, мэр, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  