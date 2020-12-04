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Еще один кандидат встретился с Садыром Жапаровым и отказался от выборов

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- Екатерина Улитина
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Экс-депутат ЖК Турсунбай Бакир уулу отказался от участия в досрочных президентских выборах после встречи с Садыром Жапаровым. Об этом он рассказал сам в социальных сетях.

Бывший Омбудсмен рассказал, что встреча состоялась 2 декабря. Свою кандидатуру он снял 3 декабря. Политик объяснил, что принял решение снять свою кандидатуру с гонки в пользу Садыра Жапарова, так как у них схожие программы - противостояние парламентской системе, изменение Конституции, приоритеты во внешней политике.

- Мы также говорили о новой Конституции. Я рассказал брату о тексте Конституции, который был подготовлен партией "Эрк" и рядом общественных деятелей, включая Кадыра Маликова, Акимжана Эргешова, Дуйшона Абдылдаева. Я попросил поддержать подготовленную нами версию конституции и представить ее как альтернативу официальной. Дай Аллах, на днях мы передадим свою редакцию основного закона и.о. президента Таланту Мамытову, - написал Турсунбай Бакир уулу.

Он отметил, что в их версии Конституции особый акцент идет на религиозные ценности.

Кроме того, он отметил, что Садыр Жапаров один из немногих политиков, который не страдает трайбализмом.

Напомним, досрочные выборы президента назначены на 10 января. Ранее после встречи с Садыром Жапаровым от президентских амбиций отказался экс-депутат Садык Шер-Нияз. О своей встрече с Жапаровым рассказал депутат Дастан Бекешев.


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URL: https://www.vb.kg/394801
Теги:
выборы, Садыр Жапаров, Турсунбай Бакир уулу
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