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Таджибаев: Госорганам необходимо срочно решить проблемы на месторождениях

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- Виктория Гунгер
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Более полутора миллионов долларов США теряет бюджет Кыргызстана ежемесячно из-за простоя только ОсОО "Эти Бакыр Терек-Сай", сообщил глава ЦК Горно-металлургического профсоюза КР Эльдар Таджибаев.

Он отметил, что после октябрьских беспорядков пока не приступили к работе ОсОО "Фулл Голд Майнинг", ОсОО "Каз Минералс" и другие предприятия горнорудной отрасли.

- Более 5000 горняков и металлургов продолжают оставаться без работы. Государственным органам необходимо в кратчайшие сроки решить проблемы на месторождениях Кыргызстана. И площадкой для урегулирования конфликтов на предприятиях отрасли может стать Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования КР, - подчеркнул Таджибаев.

Он сообщил, что накануне, 3 декабря, состоялась встреча с председателем ГКПЭН Сагынбаевым Жыргалбеком, где он высказал готовность провести эту важную работу.

- Глава ГКПЭН сообщил, что уже прошли переговоры с руководством ОсОО "Альянс Алтын" (месторождение Джеруй) и представителями местных сообществ на площадке Госкомитета. На месторождении уже начат восстановительный процесс. В ближайшие дни необходимо провести аналогичные переговоры по урегулированию конфликтов и скорейшему запуску ОсОО "Эти Бакыр Терек-Сай", ОсОО "Фулл Голд Майнинг", ОсОО "Каз Минералс" и др, - отметил Таджибаев.

Центральный комитет Горно-металлургического профсоюза Кыргызстана совместно с ГКПЭН выступает инициатором данных переговоров и принимает участие в разрешении конфликтов.

Напоминаем, что горнорудная промышленность является приоритетной бюджетообразующей отраслью экономики Кыргызстана и показателем инвестиционной привлекательности. Около 10 % ВВП, 25 % налоговых поступлений, 43 % объема промышленного производства, половина объема экспорта страны – эти показатели обеспечиваются предприятиями отрасли. Десятки тысяч кыргызстанцев заняты в горнорудном секторе и в смежных отраслях.


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URL: https://www.vb.kg/394803
Теги:
беспорядки, горнодобывающий сектор, Кыргызстан, ущерб, месторождение, Эльдар Таджибаев
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