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Водитель столкнулся с джипом, снес столбы и разбил магазин (видео)

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- Екатерина Улитина
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В Токмаке водитель "Мерседеса" не справился с управлением и столкнулся с джипом. После столкновения снес несколько опорных столбов электропередач и врезался в магазин. Об этом VB.KG сообщили в УОБДД Чуйской области.

В результате ДТП пострадал один человек.

Видеозапись аварии опубликовал телеграм-канал "Сейчас".

Есть информация, что за несколько минут до ДТП, водитель мерседеса сбил пешехода на пешеходном переходе.

В УОБДД отметили, что не располагают этой информацией. Однако ответили, что водитель был трезв.


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URL: https://www.vb.kg/394872
Теги:
ДТП, Токмак, Кыргызстан, авария
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