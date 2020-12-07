Водитель столкнулся с джипом, снес столбы и разбил магазин (видео)

В Токмаке водитель "Мерседеса" не справился с управлением и столкнулся с джипом. После столкновения снес несколько опорных столбов электропередач и врезался в магазин. Об этом VB.KG сообщили в УОБДД Чуйской области.
В результате ДТП пострадал один человек.
Видеозапись аварии опубликовал телеграм-канал "Сейчас".
Есть информация, что за несколько минут до ДТП, водитель мерседеса сбил пешехода на пешеходном переходе.
В УОБДД отметили, что не располагают этой информацией. Однако ответили, что водитель был трезв.