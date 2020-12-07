В Бишкеке иностранец пытался ограбить банк с игрушечным пистолетом

Столичные оперативники криминальной милиции задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района столицы.

27 ноября 2020 года примерно в 17:21 часов в службу "102" ГУВД г.Бишкек поступил вызов о нападении на банк по улице Бейшеналиева.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа первого отдела городской милиции УВД Ленинского района.

"В этот же день в УВД Ленинского района с заявлением обратился представитель банка Т.К. с просьбой принять меры в отношении неизвестного лица, который примерно в 17:16 часов зашел в банк, где угрожая пистолетом неустановленной марки, говоря на неизвестном языке потребовал отдать денежные средства, но не достигнув своей цели скрылся в неизвестном направлении", - говорится в сообщении УВД.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района и начато досудебное производство по статье 202 (Разбой) УК Кыргызской Республики.

Оперативники первого отдела городской милиции УВД Ленинского района вышли на след предполагаемого преступника. На территории столицы был задержан гражданин Пакистана М.Р. 1998 года рождения, который был доставлен в следственную службу УВД Ленинского района г.Бишкек. В порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГУВД. Ленинским районным судом г.Бишкек в отношении подозреваемого была избрана мера пересечения в виде ареста содержанием в СИЗО-1 г.Бишкек, сроком на один месяц.

Также, у подозреваемого лица М.Р. изъяли два игрушечных пистолета.

В настоящее время проводятся дополнительные следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможной причастности задержанного к другим фактам преступлений.