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"Пока кыргыз просчитывает выгоду, идею перехватят другие страны"

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- Мария Стрельцова
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На днях аграрий Азамат Касеев стал Отличником сельского хозяйства Кыргызстана. Он известен в стране своим новаторством в этой области. О своих планах он рассказал редакции VB.KG.

Касеев выращивает "чудо-пищу" космонавтов – киноа, NASA включает ее в список продуктов для снабжения космических полетов. Киноа еще называют "зерном будущего".

Семена ее, выращенные на полях Кыргызстана, покупали соседние страны. Более того, нашего агрария приглашали в Грузию, чтобы он делился своим опытом.

Для справки: Киноа оказывает положительное воздействие на иммунитет, восстанавливает гормональный фон, запускает обмен веществ и наполняет энергией. Также полезна при дефиците железа и анемии разной степени. Каша выводит токсины, укрепляет кости и влияет на состояние волос, предотвращая их выпадение.

"Но у нас киноа не стали выращивать, пока кыргыз думает, просчитывает все в уме, боится прогореть, эту идею уже подхватили другие страны - Украина и Россия стали сеять на больших площадях", - говорит агроном.

В интернете, например, можно заказать пакетированные сeмeнa киноа, российского производства, цена за 200 граммов - 239 coмов.

Аграрий на данный момент изучил свойства еще одной новой для Кыргызстана культуры - амарант. Не декоративный, а овощной. Его можно вырастить на обычном участке. Еще восемь тысячелетий назад индейцы варили из него "напиток богов", дарящий бессмертие.

Как рассказал Касеев, это растение наделено лечебными и питательными свойствами.

Для справки: Амарант богат витаминами. Также он содержит лизин, благодаря которому кожа сохраняет упругость, а сосуды эластичность. Но самое главное – это наличие в амаранте сквалена. Сквален борется с раковыми клетками, сохраняет молодость и повышает иммунитет. Во время цветения листья амаранта содержат в себе кальция в 15 раз больше, чем в твороге, что является превосходным лекарством от остеопороза.

"Растение совершенно неприхотливо, нетребовательно к почве. Сейчас в мире на него большой спрос, и я сейчас размножаю семена амаранта, но боюсь, что пока кыргыз "проснется", идею выращивать снова перехватят другие или цены на семена упадут, как это произошло с киноа", - отметил Касеев.

В Украине семена амаранта, например, 1 кг сорта "Лера" стоит 850 грн., что равно примерно 30 долларам США (по сегодняшнему курсу).


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URL: https://www.vb.kg/394898
Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан
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