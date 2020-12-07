Россия заинтересована в сильном Кыргызстане

Для России важно, чтобы Кыргызстан был сильным и суверенным государством, партнером. Об этом заявил сегодня, 7 декабря, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, председатель Парламентской Ассамблеи ОДКБ в ходе состоявшейся в Москве встречи с и.о. президента Кыргызской Республики, председателем Жогорку Кенеша Талантом Мамытовым.

В ходе встречи спикеры обоих парламентов обсудили актуальные вопросы российско-кыргызского сотрудничества в рамках парламентского измерения. А также – перспективы взаимодействия в различных международных форматах, в том числе, Парламентской Ассамблеи ОДКБ, Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Владимир Володин подчеркнул необходимость развивать отношения между странами и на уровне профильных комитетов парламентов.

Как сообщили в Госдуме, собеседники затронули вопросы возобновления регулярных рейсов между РФ и КР после снятия ограничений в связи с пандемией, выработки механизма сотрудничества между пограничными службами двух стран, задачи регулирования трудовой миграции. Спикер Госдумы предложил провести подробное обсуждение всех этих тем в профильных комитетах. И поручил председателю Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леониду Калашникову координировать проработку этих вопросов с другими профильными комитетами.

"Наши страны являются стратегическими партнерами, Киргизия входит в ОДКБ - это высочайший уровень сотрудничества, поэтому для нас важно подставить вам плечо в решении вопросов, которые вы обозначаете, и сделать все для того, чтобы те, кто приезжает, чувствовали здесь себя комфортно, чтобы они могли, работая в РФ, получать необходимую поддержку", - сказал Вячеслав Володин.

Кроме того, поднималась тема изучения русского языка в Кыргызстане. Председатель Госдумы отметил, что гражданам республики проще устроиться на работу в России благодаря тому, что в республике закреплен официальный статус русского языка: "Сильная сторона граждан Киргизии - это то, что их отличает лучшее знание русского языка".

Талант Мамытов, в свою очередь, подчеркнул, что в КР придают важное значение официальному статусу русского языка: "Это позволяет нам решать все политические вопросы, а также сотрудничать в Парламентской Ассамблее ОДКБ". Мамытов заявил, что вопрос такого статуса обсуждался при работе над новой Конституцией КР, и большая часть участников Конституционного совещания поддерживает сохранение этого статуса.

Говоря о влиянии на принятие решений внутри стран, Вячеслав Володин обратил внимание, что "будущее - в интеграции, и нужно смотреть, интеграция с какими странами более приоритетна в силу разных факторов". Он отметил, что в некоторых странах политики, говоря про интеграцию, "сразу начинают смотреть в сторону Соединенных Штатов Америки, а когда становится тяжело, обращаются к России".

"При всех коврижках Европы, - добавил Вячеслав Володин, - никто не стоит и не ждет с распростертыми объятиями граждан стран, входящих в СНГ".

"Кыргызская Республика всегда была и остается надежным партнером Российской Федерации на основе многолетних уз дружбы и взаимопонимания. Хотел бы информировать о твердой и принципиальной позиции, что КР остается полностью привержена всем своим международным обязательствам и строгому выполнению всех ранее подписанных двусторонних и многосторонних договоров и соглашений", - заявил Талант Мамытов.

Продолжая тема новой Конституции Кыргызстана. Вячеслав Володин призвал кыргызскую сторону внимательно отнестись к этому.

"Вы должны сделать все, чтобы защитить своих граждан и страну. Для России важно, чтобы Киргизия была сильным и суверенным государством, партнером", - сказал спикер Госдумы. И поделился опытом, когда по результатам общенародного голосования были внесены поправки в Конституцию РФ, все они направлены на сохранение суверенитета и роста благосостояния граждан страны.

"Время идет, ситуация меняется, Конституция - живой организм. Но через эти изменения мы должны делать все для того, чтобы права граждан были гарантированы, чтобы стандарты жизни только повышались, чтобы суверенитет был защищен", - подчеркнул Володин.

Талант Мамытов пригласил приехать делегацию наблюдателей ПА ОДКБ на президентские выборы в Кыргызстан, которые запланированы на 10 января 2021 года. И заявил, что в республике высоко ценят усилия России по развитию сотрудничества между обеими странами, особенно в качественном улучшении межпарламентского диалога, что Кыргызстан заинтересован в развитии двустороннего сотрудничества с РФ во всех сферах.

Талант Мамытов выразил благодарность российской стороне за содействие в сложный для КР период пандемии - в частности, за поставку гуманитарной медицинской помощи. И подчеркнул, что благодаря помощи российских специалистов удалось преодолеть пик заболеваемости.

"Отрадно, что между нашими странами поддерживается устойчивая динамика двусторонних контактов на высоком уровне", - отметил Талант Мамытов. И в заключение пригласил Вячеслава Володина посетить Кыргызстан.

Это - не первое общение обоих спикеров за последнее время. Так, в конце ноября у них состоялся телефонный разговор перед заседанием Парламентской Ассамблеи ОДКБ, позднее они приняли участие в самом заседании, прошедшем в видеоформате).

Сегодня же Талант Мамытов, находящийся в России с рабочим визитом, возложил венок к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве.