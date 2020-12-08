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Давление на следствие. МИД КР отреагировал на заявление посла США

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- Екатерина Улитина
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Министерство иностранных дел Кыргызстана отреагировало на заявление посла США Доналда Лу. На своей странице в Твиттер дипломатическое ведомство опубликовало пост, в котором отмечается наличие элементов вмешательства во внутреннюю политику со стороны посольства США.

"Посольству США в Бишкеке указано на содержание в видеообращении Посла США Доналда Лу, опубликованном недавно в СМИ, элементов вмешательства во внутренние дела и давления на следствие.

Эти незыблемые принципы как международных отношений, так и национального законодательства не могут быть нарушены ни при каких благих целях", - отмечает МИД КР.

Напомним, на церемонии вручения награды Internews "Стремление 2020" посол США в КР Дональд Лу произнес речь в которой сравнил дело Райымбека Матраимова с фильмом про мафию. Он пообещал, что правительство Кыргызстана предаст преступников суду и не даст процветать коррупции.


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URL: https://www.vb.kg/394911
Теги:
США, Кыргызстан, Раимбек Матраимов, расследование
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