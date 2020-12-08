Торохан Жунусбеков назначен советником главы MegaCom

В компании "Альфа телеком" (торговый бренд MegaCom) уточняют информацию, опубликованную в СМИ, о назначении активиста Торохана Жунусбекова на должность советника главы компании.

По данным СМИ, директор "Альфа Телеком" Акылбек Жамангулов подписал указ о назначении накануне, 7 декабря.

В пресс-службе компании сообщили, что сейчас уточняют эту информацию и позже предоставят ответ.

Сам Торохан Жунусбеков не подтверждает сведения о своем назначении.

Напомним, ранее Жунусбеков претендовал на пост мэра Бишкека.

В пресс-службе компании "Альфа телеком" подтвердили VB.KG информацию о назначении Торохана Жунусбекова советником гендиректора.