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Торохан Жунусбеков назначен советником главы MegaCom

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- Екатерина Улитина
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В компании "Альфа телеком" (торговый бренд MegaCom) уточняют информацию, опубликованную в СМИ, о назначении активиста Торохана Жунусбекова на должность советника главы компании.

По данным СМИ, директор "Альфа Телеком" Акылбек Жамангулов подписал указ о назначении накануне, 7 декабря.

В пресс-службе компании сообщили, что сейчас уточняют эту информацию и позже предоставят ответ.

Сам Торохан Жунусбеков не подтверждает сведения о своем назначении.

Напомним, ранее Жунусбеков претендовал на пост мэра Бишкека.

В пресс-службе компании "Альфа телеком" подтвердили VB.KG информацию о назначении Торохана Жунусбекова советником гендиректора.


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URL: https://www.vb.kg/394918
Теги:
MegaCom, назначение, Кыргызстан
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