В КР школы до 300 учащихся могут полностью возобновить свою деятельность

Учебный процесс в общеобразовательных школах Кыргызстана, независимо от форм собственности, проводится дифференцированно с учетом эпидемиологической ситуации. Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник управления дошкольного, школьного и внешкольного образования МОиН КР Марат Усеналиев.

На сегодняшний день, по его данным, по стране возобновили учебный процесс в реальном режиме 1 тысяча 843 школы. Они имеют разрешения органов местного самоуправления и санитарно-эпидемиологического надзора.

В зависимости от эпидемиологической ситуации на местах, от проектной мощности школы, фактического количества обучающихся, наличия учебных кабинетов и других помещений для проведения уроков каждая школа выбирает один из четырех рекомендуемых вариантов обучения:

Школы до 300 учащихся могут обучать оффлайн 1 – 11 классы;

Школы с количеством от 300 до 600 учащихся первым этапом могут возобновить деятельность в реальном режиме для учащихся 1-6, 9, 11 классов. Вторым этапом - для 7,8, 10 классов;

Школы, расположенные в "красных зонах" для 1, 5, 9, 11 классов;

Школы с количеством учащихся от 600 и более первым этапом для 1, 5, 9, 11 классов. Вторым этапом для остальных классов по усмотрению администрации школы по согласованию с родителями, МСУ и ЦПЗиГСЭН.