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Жапыкеев: Жумалиев каждую неделю отправляет деньги Акаеву

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- Бакыт Басарбек
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Суд вновь начал рассматривать иск депутата Кубанычбека Жумалиева к главе ГСБЭП Сыймыку Жапыкееву. Об этом один лидеров "Чон Казата" в прямом эфире заявил в соцсетях, сообщают отечественные СМИ.

По словам Жаыпкеева, у Жумалиева серьезные связи.

- На меня снова хотят наложить штраф в размере 10 млн сомов. Снова хотят меня посадить. Друзья, давайте все вместе пойдем в суд и ответим ему. Жумалиев ходит и радуется. Каждую неделю Акаеву деньги отправляет. Весь Финпол уже взял под контроль. Девушка здесь работала, так ее так запугали, что она уволилась. Всех нас пугают, - сказал Жапыкеев.

Напомним, в начале ноября депутат ЖК Кубанычбек Жумалиев заявил, что подаст в суд на главу Финансовой полиции Сыймыка Жапыкеева. Такое решение, по его словам, он принял после обысков ГСБЭП торговых центров "Таатан" и "Гоин" 4 ноября, которые принадлежат его близким родственникам.

Началось же все с того, что летом 2020 года Сыймык Жапыкеев в социальных сетях обвинил Кубанычбека Жумалиева в незаконном обогащении. Жумалиев потребовал с Жапыкеева через суд компенсацию морального вреда за оскорбления в свой адрес в размере 10 млн сомов. Суд встал на сторону депутата, снизив сумму иска до 10 тысяч сомов. Одновременно с этим, в ГСБЭП началась проверка имущества депутатов, в отношении Сыймыка Жапыкеева также было возбуждено дело в МВД, за публичные призывы к совершению преступлений.


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URL: https://www.vb.kg/394931
Теги:
суд, Кубанычбек Жумалиев, Кыргызстан, Сыймык Жапыкеев
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