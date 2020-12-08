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В Екатеринбурге кыргызстанец разбился при падении из многоэтажки

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- Евгений Денисенко
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В Екатеринбурге приезжий из Кыргызстана выпал из окна многоэтажного дома. Его тело обнаружили жильцы поздним вечером 7 декабря на козырьке одного из подъездов.

По информации местных правоохранительных органов, установлено, что погибший – 20-летний трудовой мигрант упал предположительно с 16 этажа. Обстоятельства трагедии выясняются, но, по предварительным данным, в ней отсутствует криминальный фактор. Не исключено, что речь может идти о суициде.

Уже известно, что этот молодой человек приехал в Екатеринбург из Кыргызстана на заработки в прошлом году. На этой же улице проживает его старший брат. В смартфоне погибшего обнаружено СМС-сообщение, направленное родным. В нем говорится, что отправитель любит всех их, в том числе и свою девушку, с которой долгое время не мог увидеться из-за закрытых границ. СМС отправлено буквально за несколько часов до последующей трагедии.


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URL: https://www.vb.kg/394940
Теги:
несчастный случай, Россия, Кыргызстан, Мигрант
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