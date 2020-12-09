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"Ты - самая красивая!" В Бишкеке прошел конкурс красоты

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- Айжан Мамбеталиева
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В одном из столичных ресторанов отгремел полуфинал конкурса красоты "Мисс Кыргызстан –2020". Проходили "смотрины" два дня, и перед жюри стояла непростая задача - отобрать красавиц, которые поборются за главный титул и корону в финале. Организаторы обещают, что состоится он в конце декабря. Корреспонденты "Вечерки" побывали на одном из конкурсных дефиле.

Как рассказала руководитель компании Beauty Company Kyrgyzstan Рыскуль Намазбекова, благодаря которой состоялось это захватывающее действо, в этом году в конкурсную программу добавили реалити–шоу. А сначала был кастинг, принять участие в котором могли все желающие. Собралось более тысячи девушек! Но отбор прошли только 150. Правда, потом некоторые из них по разным причинам не смогли пройти подготовку к конкурсу и отказались от участия в нем. В итоге до полуфинала добрались 76 красоток.

Но до того, как блистать на сцене, участницы прошли суровую школу красоты. Наставники - успешные и известные в нашей стране люди - помогали психологически настроиться на жесткую борьбу, в которой, как известно, не только побеждают, но и проигрывают. Именно психологический настрой помогает раскрыть себя в полной красе, чувствовать себя уверенно и добиваться целей, несмотря ни на что. Как сказал один из наставников, у певца, бывает, кошки на душе скребут перед выходом, но выступает он с блеском. Профессиональные стилисты учили девушек наносить макияж и подбирать наряды, фотографы провели десятки фотосессий, хореографы учили двигаться на сцене и помогли подготовить общий танец. В общем, научили всему тому, что необходимо знать профессиональным моделям, ведь у многих девушек никогда не было такого опыта, и эти знания им очень пригодились. Все занятия участниц снимались на видео в формате реалити–шоу.

И вот настал самый главный момент. В первом выходе красавицы продефилировали в красных платьях, наряды у всех были похожи, отличались лишь небольшими деталями в крое и фасоне.

Ведущая мероприятия Айзада Жамгырчиева заметила: "Все они хоть и впервые на сцене, но как держатся!". Занятия с профессионалами не прошли даром.

Затем девушкам дали микрофон, и каждая рассказала о себе. Одна за другой произносили свой девиз, который помогает им в жизни, например: "Правило трех "Н": "Нет ничего невозможного!", "Никогда не сдавайся", "Трудись сегодня, чтобы завтра победить", "Никогда не отказывайся от своей мечты, ведь у желаний есть свойство сбываться".

Потом участницы переоделись в брючные костюмы и появились на сцене для общего танца, который вызвал шквал аплодисментов.

Но самый зрелищный выход - в вечерних платьях. Кстати, все наряды предоставили для участниц молодые дизайнеры: Апал Асылбекова, Айжан Тойгонбаева, Ырыс Сабырбекова и Осмон Багышбеков. Продемонстрировать наряды надо было так, чтобы, как говорится, и самим блеснуть, и платья показать. И все это под пристальными взглядами зрителей и членов жюри. Но девушки с этим мастерски справились.

Айпери Муратова в полуфинале представляла Нарын, и она стала одной из тех, кто вышел в финал для главной борьбы за корону. Девушке недавно исполнилось 20 лет. Она рассказала, что получила специальность фармацевта, но собирается в следующем году поступить еще и на экономический факультет университета. Ее девизом в жизни является известная фраза: "Красота спасет мир". И с этим сложно не согласиться, ведь столько позитива и радости подарили девушки в этот вечер всем, кто пришел за них поболеть. Восторженным зрителям, кстати, было неважно, кто из них прошел в финал, а для кого конкурс, увы, подошел к концу. Родители, родственники и друзья прорывались на сцену, чтобы обнять своих красавиц, подарить им цветы и сказать самые важные слова: "Ты - самая красивая!".


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URL: https://www.vb.kg/394949
Теги:
Бишкек, конкурс красоты
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