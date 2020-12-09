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Финпол выявил схему по уклонению от уплаты налогов со стороны автошкол

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- Оксана Гут
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Финансовой полицией выявлена схема по уклонению от уплаты налоговых платежей со стороны автошкол.

Межрайонным отделом Финансовой полиции по Узгенскому и Кара-Кульджинскому районам Ошской области выявлена преступная схема по уклонению от уплаты налоговых платежей со стороны автошкол Ошской области.

Как сообщает пресс-служба Финполиции, в ходе проведения соответствующих мероприятий направленных на выявление фактов нанесения ущерба государственному бюджету, установлен факт уклонения от уплаты налоговых платежей в особо крупном размере. А именно проведен сравнительный анализ экономической деятельности автошкол Узгенского и Кара-Кульджинского районов Ошской области по электронному сайту ГП "Инфоком", вследствие чего было обнаружено расхождение данных о курсантах (контрактах) получивших водительское удостоверение с предоставляемыми данными в УГНС относительно совокупного годового отчета.

В результате чего, только от одной из автошкол ОсОО "А.П." государственному бюджету нанесен ущерб на сумму около 2 миллионов сомов. По данному факту ведётся досудебное производство.

В настоящее время проводится работа по выявлению аналогичных фактов, по всей территории Кыргызской Республики, а также возмещению денежных средств в бюджет государства.


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URL: https://www.vb.kg/394955
Теги:
налоги, Ошская область, Финполиция, Кыргызстан
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