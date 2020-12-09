Депутаты поддержали законопроект о референдуме

Депутаты Жогорку Кенеша большинством голосов в первом чтении приняли законопроект "О референдуме". Только четверо нардепов Омурбек Текебаев, Наталья Никитенко, Евгения Строкова и Дастан Бекешев проголосовали против.

Напомним, если законопроект примут, то 10 января в Кыргызстане проведут референдум. Кыргызстанцы должны будут выбрать какую форму правления они предпочитают - президентскую или парламентскую.

Противники конституционной реформы намерены сегодня выйти к зданию Белого дома, чтобы выразить протест законопроекту. По их мнению предлагаемая постановка вопроса не дает гражданам четкого понимания какую именно форму правления предлагают власти. Так как теоретически можно создать десятки различных президентских и парламентских систем.