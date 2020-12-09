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Стоимость авиабилетов Москва-Бишкек выросла в полтора раза

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- Екатерина Улитина
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Стоимость авиабилетов из Москвы в Бишкек увеличилась в полтора раза по сравнению с ценами в декабре 2019 года. Об этом сообщает Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру по итогам проведенного анализа забронированных билетов на декабрь.

Отмечается, что Бишкек является вторым по популярности международным авианаправлением после Минска.

"На втором месте по популярности направление Москва - Бишкек, доля направления выросла почти в пять раз по сравнению с декабрём 2019 года. Средний чек за перелёт в Бишкек из Москвы вырос в полтора раза - с 9 929 до 14 937 рублей", - говорится в сообщении компании.

Аналитики отмечают общую тенденцию подорожания авиабилетов.


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URL: https://www.vb.kg/394979
Теги:
авиация, Москва, Бишкек, Кыргызстан
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