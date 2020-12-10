КПП "Торугарт" временно закрыт по инициативе китайской стороны

КПП "Торугарт-автодорожный" с сегодняшнего дня закрыт. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

Уточняется, что пункт пропуска с сегодняшнего дня закрыт по инициативе китайской стороны из-за технических причин. Временно приостановлен пропуск лиц, транспортных средств и грузов в пунктах пропуска "Торугарт-автодорожный" (КР) – "Тургат-автодорожный" (КНР) через кыргызско-китайскую государственную границу.

Пункты пропуска "Торугарт-автодорожный" (КР) – "Тургат-автодорожный" (КНР) начнут функционировать с 9 ч.00 мин. 11 декабря 2020 г.