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КПП "Торугарт" временно закрыт по инициативе китайской стороны

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- Екатерина Улитина
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КПП "Торугарт-автодорожный" с сегодняшнего дня закрыт. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

Уточняется, что пункт пропуска с сегодняшнего дня закрыт по инициативе китайской стороны из-за технических причин. Временно приостановлен пропуск лиц, транспортных средств и грузов в пунктах пропуска "Торугарт-автодорожный" (КР) – "Тургат-автодорожный" (КНР) через кыргызско-китайскую государственную границу.

Пункты пропуска "Торугарт-автодорожный" (КР) – "Тургат-автодорожный" (КНР) начнут функционировать с 9 ч.00 мин. 11 декабря 2020 г.


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URL: https://www.vb.kg/394997
Теги:
граница, Китай, Кыргызстан
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