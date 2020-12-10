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Выпускники детских домов шьют в подарок спортивные костюмы для детей-сирот

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- Оксана Гут
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Ребята из детских домов Кыргызстана к Новому году получат в подарок спортивные костюмы, пошитые выпускниками таких учреждений.

Как сообщил VB.KG руководитель общественного фонда "Защита прав детей-сирот" Игорь Беляев, с приобретением нужной ткани и фурнитуры помогли спонсоры.

"Наш новый проект - производство спортивных костюмов с соблюдением всех стандартов качества специально для детских домов и интернатов. Костюмы для детей шьют сами выпускники детских домов. Они не для продажи. Это своеобразный подарок к Новому году", - сказал Беляев.

Всего, по его словам, будет пошито и роздано 700 комплектов одежды в 11 детских домов страны.

Напомним, ранее для выпускников детских домов и интернатов открылись курсы кройки и шитья с последующим трудоустройством. Проекты реализуются в рамках "Молодежного дома".


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URL: https://www.vb.kg/395005
Теги:
дети, Новый год, швейная отрасль, сироты, Кыргызстан, Помощь
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