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"Встречайте меня во всех билбордах Гонконга" (Фото)

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- Мария Стрельцова
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"Face of The 25th edition of Cosmoprof Asia Hong Kong! Встречайте меня во всех билбордах Гонконга", - так написала на своей странице в Фейсбуке кыргызстанская модель Бегимай Карыбекова.

Она является лицом известной международной азиатско-тихоокеанской торговой выставки товаров для красоты и здоровья в Гонконге - Cosmoprof Asia Hong Kong.

Девушка уже работала с модельными агентствами Гонконга, Таиланда, Филиппин, Сингапура, участвовала в различных международных конкурсах красоты.

В разное время она являлась моделью престижных брендов, таких как Emporio Armani, PUMA.

Бегимай Карыбекова родилась в Нарынской области. Ей 22 года. Ее рост 176 сантиметров, вес - 48-50 килограммов. (Все фотографии с ее страницы в соцсетях)


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URL: https://www.vb.kg/395020
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