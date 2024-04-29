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В Бишкеке пройдет сельскохозяйственная ярмарка "Весна 2024"

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- Светлана Лаптева
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Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и Торгово-промышленной палатой КР 30 апреля и 1, 2 мая 2024 года в Бишкека проводятся сельскохозяйственная ярмарка "Весна 2024".

По сообщению пресс-службы ведомства, на сельскохозяйственных ярмарках можно купить мясо, рыбу, молоко, масло, мед, колбасы, сыр, яйца, картофель, овощи, сахарный песок, муку и другие продукты по доступным ценам. Также можно увидеть халяльные продукты. В целях обеспечения жителей города широким ассортиментом социально-значимых продуктов питания, на ярмарке будет представлена прямая продукция сельхозпроизводителей без посредников.

Адрес ярмарки в Бишкеке: улица Разакова, (пересечение улиц Киевская и Токтогула)


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URL: https://www.vb.kg/436735
Теги:
Минсельхоз, ярмарка, Бишкек
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