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ГКНБ задержаны должностные лица ГНС по Первомайскому району (видео)

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР по факту получения взятки задержаны должностные лица Управления ГНС при МФ КР по Первомайскому району Бишкека Б.у.Н., Т.С.К., Т.Р., Д.М.К. и А.А.К.. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что работники ГНС при МФ КР систематически осуществляли поборы денежных средств от предпринимателей за ускорение и решение тех или иных вопросов налогообложения в специально отведенном месте, где отсутствовали камеры наблюдения.

По результатам проведенных специальных следственных действий были задокументированы многочисленные факты получения денежных средств от субъектов предпринимательства.

22 апреля 2024 года, в административном здании Первомайского ГНС проведены следственно-оперативные мероприятия, в результате которых задержаны подозреваемые.

В настоящее время принимаются соответствующие меры по установлению и привлечению к уголовной ответственности других должностных лиц УГНС, причастных к данной коррупционной схеме".


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URL: https://www.vb.kg/436673
Теги:
ГКНБ, ГНС, Кыргызстан
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