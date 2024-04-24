ГКНБ задержаны должностные лица ГНС по Первомайскому району (видео)

ГКНБ КР по факту получения взятки задержаны должностные лица Управления ГНС при МФ КР по Первомайскому району Бишкека Б.у.Н., Т.С.К., Т.Р., Д.М.К. и А.А.К.. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что работники ГНС при МФ КР систематически осуществляли поборы денежных средств от предпринимателей за ускорение и решение тех или иных вопросов налогообложения в специально отведенном месте, где отсутствовали камеры наблюдения.

По результатам проведенных специальных следственных действий были задокументированы многочисленные факты получения денежных средств от субъектов предпринимательства.

22 апреля 2024 года, в административном здании Первомайского ГНС проведены следственно-оперативные мероприятия, в результате которых задержаны подозреваемые.

В настоящее время принимаются соответствующие меры по установлению и привлечению к уголовной ответственности других должностных лиц УГНС, причастных к данной коррупционной схеме".