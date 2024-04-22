На кого работает министр образования?

Министр образования Догдуркуль Кендирбаева вызывает много вопросов. Спорят о ее решениях перевести образование в школах на 12-летнее обучение, заменить систему классов регулярными аттестациями, закрыть русские классы в сельских школах (с этого предложения она начала свою работу). Свои идеи министр обосновывает ссылками на некий зарубежный, чаще западный опыт.

Спрашивают, не начнет ли Кендирбаева срывать политику президента Жапарова по развитию русского языка, руководствуясь своими убеждениями? Секретарь Совета безопасности Марат Иманкулов заявил, что предубеждение министра против русских классов - "это частное мнение, обусловленное предыдущими местами работы".

Министр и НПО

Не секрет, что Кендирбаева долгое время работала в западных проектах и Фонде "Инициатива Розы Отунбаевой". Но нигде в собственных биографиях министр не упоминает, что до сих пор возглавляет своё собственное НПО, которое по современным законам нужно называть "иностранным представителем" или попросту иноагентом.

Двадцать лет назад на Иссык-Куле под ее прямым руководством была создана неправительственная организация "Ысык-Кол сабаты". Сейчас многие свидетельства о работе организации кем-то изъяты из сети, но тогда Кендирбаева сама рассказывала журналистам: "Наши проекты один за другим были одобрены донорами". По сохранившимся отчетам западных фондов, в 2000 году она получила грант Фонда Сороса на образовательные проекты, в 2003-м - Глобального экологического фонда (США) на некое "озеленение".

НПО "Ысык-Кол Сабаты" существует до сих пор, входит в коалицию "Open Government Partnership", действующую при поддержке Фонда Сороса. Ее представительница Айнакан Намазова подписала требование к президенту Кыргызстана не принимать поправки к закону об НПО и не вводить контроль над иностранными представителями.

Но, главное, согласно базе данных Минюста Кыргызстана, НПО "Ысык-Кол Сабаты" (регистрационный номер 8922-3302-ОО) действует под руководством Кендирбаевой Догдуркул Шаршеевны даже после ее назначения на министерский пост.

Возникает вопрос: насколько это вообще соответствует закону и правилам? Должно ли "Ысык-Кол сабаты" пройти регистрацию как иноагент? Может ли его руководитель одновременно занимать государственный пост?

При поддержке США

Кендирбаева много и бурно сотрудничала с американскими фондами. По ее собственному признанию изданию "Кутбилим" (материал был удален из сетевых источников), она еще в начале 2000-х получила поддержку множества западных организаций. В 2002 она стала работать тренером USAID (правительственное агентство США), Фонда "Junior Achievement" (США), а также получала стипендии американского "Национального совета экономического образования" и того же "Junior Achievement". В официальных биографиях на сайте Минобразования все это не упоминалось.

В официальной биографии Кендирбаевой значится, что в этот период она занимала должности в государственных организациях, в том числе первого замакима Джеты-Огузского района. Здесь возникают те же вопросы о законности и моральной стороне ситуации, когда чиновник одновременно со службой работает на иностранные организации и получает иностранные гранты.

Кстати, некоторые НПО-партнеры Кендирбаевой имели плохую репутацию.

В 2001–2002 гг. Догдуркуль Шаршеевна стала работать с организацией "Save the Children" по линии АБР (Великобритания). Эта британская организация стала известна не гуманитарным вкладом, а извинениями президента США Барака Обамы за ее использование в качестве прикрытия для работы ЦРУ в Азии. Американским властям пришлось признать, что руководство "Save the Children" помогало их спецслужбам. Например, имитировало вакцинацию в Пакистане, чтобы собирать биообразцы в оперативных целях.

Однако никакого сожаления о сотрудничестве с такой "мутной" структурой Кендирбаева не высказывает. Более того, это место работы она отразила в своей официальной биографии, в отличие от руководства собственным НПО "Ысык-Кол сабаты". Видимо, в силу созвучия западным представлениям о хорошем и дурном.

Западные ценности

Свое отношение к "западным ценностям" Догдуркуль Кендирбаева ярко проявила в 2019 году, когда работала исполнительным директором "Фонда инициативы Розы Отунбаевой".

В тот год в Бишкеке проходила весьма интересная выставка – "Феминалле". Одним из экспонатов была очень нескромно одетая художница из Дании. Так, видимо, девушка решила выразить какой-то свой протест. Однако она забыла или не захотела признавать, что находится не в западном "демократическом" обществе. Кыргызстан – страна со своими крепкими устоями и ценностями. Естественно, что общественность не поняла и не приняла сей перформанс. Вплоть до того, что министр культуры чуть было не лишился своего поста. Директора музея, где проходила выставка, – вовсе уволили.

После этого скандала и пробил "звёздный час" Кендирбаевой. Он высказалась в защиту выставки и осудила ее критиков, ибо "реакция на эту выставку свидетельствует о снижении уровня образованности и культуры в стране". То есть культура в ее представлении оказалась несовместима с традициями.

Быть может, Кендирбаева поддержала "Феминалле" и из-за того, что организатором выставки была активистка Алтын Капалова, известная своими сверхрадикальными взглядами – открыто заявляет о собственной принадлежности к секс-меньшинствам, лоббирует введение матчества в Кыргызстане, публикует в своем телеграм-канале лесбийскую прозу.

Кендирбаева явно хорошо с ней знакома. Когда она была исполнительным директором "Фонда Розы Отунбаевой", организация издавала книги Капаловой и приглашала ее на проекты вроде "Звезды читают детям". Кендирбаева и Капалова вместе ездили на мероприятия - например, на зарубежные конференции "Британского совета" (структура при МИД Великобритании).

Можно сделать вывод, что Кендирбаева если и не сочувствует, то с большим пониманием относится к "западным ценностям" в самых радикальных проявлениях.

Языковой вопрос

Президент Садыр Жапаров не раз заявлял о желании развивать преподавание русского языка в школах. Первые заявления об этом он сделал еще в октябре 2020 года, а недавно напомнил о том, как добивался поддержки России в этом вопросе. "Некоторые кыргызские граждане приезжают в РФ, и у них возникают проблемы с языком. Поэтому я лично проявил инициативу и попросил Владимира Владимировича построить для нас девять школ с русскоязычным обучением", – сказал Жапаров в интервью государственному агентству "Кабар".

Кендирбаева, наоборот, допускала закрытие в школах русских классов, чтобы русский быстрее уступал место кыргызскому языку. "Это государственный язык и один из наших приоритетных вопросов. Возможно, предложение где-то вызовет негодование. Возможно, также придется закрывать классы с русским языком обучения в сельских школах", – публично высказалась она в октябре 2023 года, будучи еще и.о. министра.

Лично знакомые с Кендирбаевой утверждают, что она также плохо относится к приезду учителей русского языка из России и хочет заменить их американскими специалистами. "Зачем нам эти волонтеры из проекта "Российский учитель за рубежом"?! У нас есть волонтеры "Корпус мира". Этого же вполне хватает", – так передает ее высказывание на одном из региональных совещаний депутат райсовета Джалал-Абадской области Юлия Лилиенталь.

Напомним, что "Корпус мира" (американское правительственное агентство) пользуется плохой репутацией. Многие подозревают его в сотрудничестве с ЦРУ, о чем писал, например, американский писатель Джон Перкинс, автор нашумевшей книги "Исповедь экономического убийцы". Сотрудничество с "Корпусом мира" прекратили Узбекистан (в 2005 году), Казахстан (2011), Туркменистан (2012). В России не хотят видеть эту структуру с 2002 года. Но именно ей Кендирбаева, как утверждают, предлагает отдать на воспитание кыргызскую молодежь.

Все это вызывает большие вопросы к министру. Она приняла свой пост, но не поддерживает государственную политику в отношении русского языка. Ее НПО противодействует государственной политике по вопросу об НПО-иностранных представителях. Она оказывает поддержку радикальной западнице Капаловой, чьи принципы не принимает общество Кыргызстана.

Наконец, министр Догдуркуль Кендирбаева учредила и до сих пор возглавляет НПО, получавшее финансовую поддержку иностранных государств. Причем скрывает этот факт от общества. Она, судя по официальной биографии, и ранее совмещала государственную службу с работой на иностранные, преимущественно американские структуры.

Это точно – законно? Допустимо и порядочно?

Автор: Полина Беккер