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Мэрия просит горожан оценить эскиз реконструкции сквера им. Горького (фото)

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- Екатерина Улитина
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Мэрия города Бишкек просит горожан внести свои предложения и комментарии в эскизный проект масштабной реконструкции сквера им. М.Горького, расположенного на пересечении ул. Исанова и ул. Рыскулова. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По данным пресс-службы, мэр Азиз Суракматов ознакомился с эскизом, подготовленный МП "Бишкекглавархитектура" и управлением капитального строительства муниципалитета, дал поручение сотрудникам доработать проект, посоветовавшись с талантливыми и неравнодушными горожанами.

"Весной помимо сквера им. М. Горького глава города поручил провести масштабную реконструкцию парков на пересечении проспекта Манаса и улицы Боталиева и улиц Кокчетавской и Тулебердиева.

Любимые бишкекчане! Не оставайтесь в стороне, нам важно каждое мнение. Поделившись своим идеями, вы внесете большой вклад в улучшение зон отдыха города Бишкек. Отметим, что уже неоднократно озвучивалась идея модернизации данного сквера в современный гайд-парк. Гайд-парк - в современной урбанистике это место для проведения общественных и политических собраний, маршей.

Свои предложения и комментарии вы можете отправить до 1 сентября включительно на почту: kanchaiym@gmail.com или по WhatsApp–каналу по номеру: 0550 305010", - сообщили в мэрии.


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URL: https://www.vb.kg/381116
Теги:
Бишкекглавархитектура, мэрия, строительство, парк, Бишкек
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