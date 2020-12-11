АКС ГКНБ пресечена контрабанда цветных металлов более чем на $150 тысяч

АКС ГКНБ пресечена контрабанда цветных металлов. Об этом сообщили в ведомстве.

9 декабря АКС ГКНБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт контрабандного ввоза цветных металлов на территорию Кыргызской Республики из сопредельного государства.

Установлено, что на посту весогабаритного контроля г. Кара-Куль задержана большегрузная автомашина с контрабандным цветным металлом (медь, латунь, алюминий) общим весом около 27 тонн.

По предварительным расчетам рыночная стоимость груза составляет более 150 тыс. долларов США.

По данному факту материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по ст.223 ч.2 (Экономическая контрабанда) УК КР.

В настоящее время ведется следствие.