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АКС ГКНБ пресечена контрабанда цветных металлов более чем на $150 тысяч

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- Оксана Гут
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АКС ГКНБ пресечена контрабанда цветных металлов. Об этом сообщили в ведомстве.

9 декабря АКС ГКНБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт контрабандного ввоза цветных металлов на территорию Кыргызской Республики из сопредельного государства.

Установлено, что на посту весогабаритного контроля г. Кара-Куль задержана большегрузная автомашина с контрабандным цветным металлом (медь, латунь, алюминий) общим весом около 27 тонн.

По предварительным расчетам рыночная стоимость груза составляет более 150 тыс. долларов США.

По данному факту материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по ст.223 ч.2 (Экономическая контрабанда) УК КР.

В настоящее время ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/395059
Теги:
граница, контрабанда, уголовная ответственность, АКС ГКНБ, Кыргызстан
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